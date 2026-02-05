Un controllo stradale di routine si è trasformato in un arresto per detenzione ai fini di spaccio in località Buonfornello, dove i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Cefalù hanno fermato un uomo di 51 anni. Il soggetto, un residente di Cefalù già noto alle forze dell’ordine per precedenti specifici, è stato sorpreso con un consistente quantitativo di sostanze stupefacenti durante un servizio di pattugliamento coordinato con il supporto delle stazioni di Campofelice di Roccella e Gratteri.

L’attenzione dei militari è stata attirata dall’eccessivo nervosismo mostrato dall’uomo al momento del fermo. L’atteggiamento sospetto ha indotto gli operanti ad approfondire l’accertamento con una perquisizione personale e veicolare. L’intuizione dei carabinieri ha trovato conferma immediata quando, occultati sotto la felpa dell’indagato, sono stati rinvenuti cento grammi di hashish, otto grammi di marijuana e un grammo di eroina.

L’attività investigativa è proseguita presso l’abitazione del cinquantunenne, dove i militari hanno setacciato gli ambienti alla ricerca di ulteriori prove. All’interno dell’immobile è stato trovato materiale vario destinato al confezionamento delle dosi. Inoltre, gli uomini dell’Arma hanno scoperto una stanza interamente attrezzata come serra indoor, completa di strumentazione tecnica, sebbene al momento del blitz risultasse priva di piante in coltivazione.

L’uomo è stato condotto davanti al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Termini Imerese, il quale ha convalidato l’arresto effettuato dai militari. Al termine dell’udienza, nei confronti del cefaludese è stata disposta la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.