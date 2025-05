La Giunta comunale ha approvato un progetto per la cardio protezione, mediante l’utilizzo di drone ambulanza dotato di Defibrillatore Semiautomatico Esterno (DAE), prenotando per tale scopo una somma complessiva di 24.655,38 (iva inclusa).

Si tratta di un progetto sperimentale con droni gestiti dalla Croce rossa che potranno intervenire rapidamente in caso di infarto in corso

Il protocollo sottoscritto questa mattina

Presso il Molo Trapezoidale di Palermo è stato sottoscritto stamattina il protocollo d’intesa tra Rotary Club Marsala, Distretto Rotary 2110, Croce Rossa Italiana – Comitato Regionale Sicilia, ASP di Trapani e Comune di Palermo per l’impiego di due droni-ambulanza dotati di defibrillatore (DAE). L’iniziativa è stata presentata con una dimostrazione operativa, per mostrare l’utilità in aree di difficile accesso.

I primi test a Marsala

Dopo un primo test a Marsala, è stata effettuata oggi una dimostrazione, con piloti del Rotary e soccorritori CRI, che hanno validato l’efficacia e la velocità del sistema. Con l’avvio del servizio, Palermo e Marsala diventeranno città pilota per l’utilizzo stabile di droni-ambulanza in emergenza.

La Centrale Operativa 118 integrerà i droni nel sistema di allarme regionale, coordinando gli interventi con i soccorsi tradizionali.

Croce Rossa e centrale operativa 118

I droni, gestiti dalla Croce Rossa Sicilia sotto la supervisione della Centrale Operativa 118 Palermo-Trapani, consentiranno di trasportare defibrillatori in contesti critici (situazioni di traffico intenso, zone impervie, eventi particolarmente affollati, ecc.) dove gli spostamenti del personale risultano complessi. Questa soluzione tecnologica permette un intervento più rapido in caso di arresto cardiaco, fattore determinante per la sopravvivenza dei pazienti.

Alla presentazione hanno partecipato fra gli altri il Sindaco di Palermo Roberto Lagalla con l’assessore Fabrizio Ferrandelli, e Stefano Pellegrino, componente della Commissione Sanità dell’Assemblea Regionale Siciliana.

Il sindaco Lagalla e l’assessore Ferrandelli

“Con l’approvazione di questo importante provvedimento -– dichiarano il sindaco Roberto Lagalla e l’assessore Fabrizio Ferrandelli – Palermo compie un importante passo avanti ed è oggi tra le città all’avanguardia in Italia in tema di innovazione e salute al servizio del cittadino. L’intervento dei droni per il soccorso urgente è il futuro della medicina d’emergenza. Noi, come Comune di Palermo, abbiamo siglato un protocollo con Rotary e ASP TP per l’utilizzo di due droni ambulanza con DAE nel soccorso urgente, gestito dalla Croce Rossa italiana, con i quali sarà possibile, in pochi minuti e su indicazione del 118, trasportare un defibrillatore così da salvare vite umane nei punti difficilmente raggiungibili per traffico o distanza. L’intervento dei droni per il soccorso urgente è il futuro della medicina d’emergenza. Una ulteriore dimostrazione di come la sinergia tra pubblico e privato possa veramente essere utile”.

Il capogruppo di Forza Italia all’Ars

L’onorevole Pellegrino ha sottolineato che “questa collaborazione offre un modello concreto per la sanità regionale. Ringraziamo il Rotary di Marsala per l’impegno nel promuovere strumenti salvavita. I droni-ambulanza miglioreranno significativamente la capacità di intervenire nelle emergenze in scenari complessi”.