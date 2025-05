È iniziata ufficialmente oggi da Partinico la nuova fase di crescita di Drugstore Retail, il marchio nato dalla joint venture tra Ergon spa e Ged Store srl, che punta a rivoluzionare il concetto di drugstore nel Sud Italia.

Il piano di espansione parte con l’apertura di tre nuovi negozi: oggi in via dei Mulini 10 a Partinico, il 21 maggio a Castelvetrano in via dei Templi e il 4 giugno a Misterbianco, in via Aldo Moro 53.

Un nuovo modo di fare shopping

Il modello di Drugstore Retail mette al centro l’esperienza del cliente, con un format pensato per rispondere alle esigenze di ogni famiglia. Gli scaffali propongono un assortimento ampio e variegato: igiene domestica, cosmetici, profumeria, make-up, baby food, pet food, piccoli elettrodomestici e articoli per la casa.

Ma non è solo questione di quantità. Il layout dei negozi è “phygital”: unisce scaffali tradizionali a corner digitali con touch screen, per informarsi sui prodotti o prenotare consulenze di bellezza. Alle casse, i battenti elettronici velocizzano il pagamento, mentre il sistema “Vusion” monitora in tempo reale la disponibilità sugli scaffali.

Sostenibilità e radicamento nel territorio

Il progetto non guarda solo al business, ma anche alla sostenibilità ambientale e sociale. I rifornimenti sono ottimizzati grazie alla logistica integrata tra Ged ed Ergon, riducendo trasferimenti e sprechi. E ogni nuovo punto vendita impiega solo personale locale, formato con percorsi dedicati. Una scelta che unisce efficienza e sviluppo delle competenze.

«Queste aperture rappresentano l’ampliamento della nostra rete e la prova concreta di come un modello di drugstore possa integrarsi nel tessuto locale», spiega Gaetano Marsala, presidente e CEO di Drugstore Retail. «Vogliamo offrire un’esperienza quotidiana di shopping che unisca innovazione tecnologica e vicinanza alle comunità».

Inaugurazioni aperte al pubblico

Ogni apertura sarà accompagnata da eventi aperti al pubblico: dimostrazioni di make-up, laboratori sulla cura della casa e promozioni speciali per i primi clienti. Un’occasione per scoprire da vicino un format che promette di diventare un nuovo punto di riferimento nel panorama retail del Sud.

L’obiettivo? Venti nuove aperture entro la fine dell’anno, tra negozi diretti e affiliati. Con Partinico, Castelvetrano e Misterbianco, Drugstore Retail inizia il suo viaggio nella trasformazione dell’esperienza di acquisto nel Mezzogiorno.