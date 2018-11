Dal 30 novembre al 9 dicembre

Al Teatro Jolly, dal 30 novembre al 9 dicembre, va in scena “Due amici dopo cena” con Neri Marcorè ed Edoardo De Angelis.

Cosa fanno due cari amici, amanti entrambi della buona musica, entrambi protagonisti di due vite sempre in viaggio, ricche di attività e di incontri, dopo aver cenato assieme, seduti di fronte a un calice di vino? Si raccontano, si scambiano notizie, informazioni, ricordi, confidenze, e la memoria di molte belle canzoni amate e condivise. Tutto questo con la complicità e l’affetto del pubblico, che li riceve e li accoglie come si fa in famiglia.

Lo spettacolo, in questo modo, si ripete e si rinnova ogni sera, e ogni sera raccoglie un caloroso abbraccio, e la puntuale richiesta di molti bis.