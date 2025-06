Sono passati due anni dalla scomparsa del quattro volte presidente del Consiglio Silvio Berlusconi e anche Forza Italia in Sicilia lo ricorda a partire dal Presidente della Regione Renato Schifani: “Il lascito di Silvio Berlusconi continua a guidare l’impegno di chi ha raccolto la sua eredità politica. La sua visione e il suo esempio vivono nelle donne e negli uomini di Forza Italia, forza di governo moderata e concreta, capace di interpretare i bisogni reali dei cittadini. Per me, il ricordo del leader si intreccia con quello dell’amico: un rapporto umano profondo, che resta intatto anche a due anni dalla sua scomparsa. In un contesto globale segnato da tensioni, la sua capacità di dialogo e di leadership sarebbe stata oggi più che mai preziosa” dice Schifani.

Marcello Caruso e l’eredità del “Presidente”

“A due anni dalla scomparsa di Silvio Berlusconi, Forza Italia Sicilia ne celebra l’eredità politica e umana. Uomo che ha segnato la storia d’Italia, Berlusconi ci ha insegnato la politica come servizio, l’ottimismo e l’impegno concreto.

Oggi, in Sicilia, centinaia di amministratori, attivisti e sostenitori di ogni età e condizione sociale portano avanti la sua visione, facendo di Forza Italia il primo partito nell’Isola. La sua lezione vive nel nostro lavoro quotidiano per le comunità, le imprese e le famiglie.

Con gratitudine e determinazione, continuiamo a costruire il futuro che lui ha sempre sognato e che ha contribuito a costruire” dice il coordinatore di Forza Italia in Sicilia

Il deputato regionale Michele Mancuso

A due anni dalla scomparsa di Silvio Berlusconi, anche il deputato all’Assemblea Regionale Siciliana di Forza Italia, Michele Mancuso, ha voluto tracciare un ricordo sentito e personale del leader che ha segnato la storia politica del nostro Paese.

“Silvio Berlusconi non è stato soltanto un’icona della politica italiana – afferma Mancuso – ma rappresenta ancora oggi una bussola, una guida per tutti noi. La sua grande azione vive nel DNA di Forza Italia e in quanti, come me, ogni giorno si adoperano con passione all’interno di questa grande famiglia. La sua fiamma non si spegnerà mai”.

Mancuso evidenzia anche la continuità dell’impegno del partito sotto la guida di Antonio Tajani, che ha raccolto l’eredità politica del Cavaliere: “Tajani prosegue con determinazione il cammino tracciato da Berlusconi, e il nostro partito continua a crescere sui territori, animato dallo stesso spirito battagliero che ci ha sempre contraddistinto”.

Il deputato nisseno sottolinea infine un aspetto profondamente legato alla storia politica siciliana: “Non possiamo dimenticare la profonda amicizia che legava il nostro leader regionale, il Presidente della Regione Renato Schifani, già Presidente del Senato, a Silvio Berlusconi. Un legame personale e politico forte, autentico, che per noi deputati e uomini di Forza Italia siciliani rappresenta un motivo di grande orgoglio e responsabilità”.