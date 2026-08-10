Due distinti interventi della Polizia di Stato in piazza del Carmine, nel quartiere Ballarò a Palermo, hanno portato all’arresto di due persone con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Gli interventi sono stati condotti dai Falchi della Sezione Contrasto al Crimine Diffuso della Squadra Mobile durante i consueti servizi di monitoraggio della zona.

Il nascondiglio nel berretto

Il primo intervento ha riguardato un ventunenne palermitano con precedenti di polizia. I militari lo hanno notato muoversi in scooter nella piazza e ne hanno seguito i movimenti. Dopo essersi avvicinato a uno stipetto metallico in strada, il giovane ha prelevato un involucro nascondendolo sotto il cappello. Al momento del controllo, gli agenti gli hanno trovato addosso nove dosi di crack e 110 euro in contanti. L’ispezione estesa al mobiletto di metallo ha permesso di recuperare altre 39 dosi della stessa sostanza. Il giovane è stato posto agli arresti domiciliari in attesa del giudizio per direttissima.

Lo scambio in piazza

Nel secondo caso, gli agenti hanno notato un cittadino nigeriano di 34 anni fermo in piazza con atteggiamento sospetto. Durante l’osservazione, i poliziotti hanno assistito alla cessione di un involucro celeste a un acquirente in cambio di 20 euro. Bloccati entrambi i soggetti, l’acquirente è stato trovato in possesso di una dose di crack, mentre il trentaquattrenne aveva con sé 135 euro in contanti, sequestrati poiché ritenuti provento dello spaccio. L’uomo è stato condotto nelle camere di sicurezza della Questura. Entrambi gli arresti sono stati successivamente convalidati dall’autorità giudiziaria.