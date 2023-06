Due auto distrutte dalle fiamme in via Consolare, indagini in corso

Ignazio Marchese di

04/06/2023

Due auto sono state completamente distrutte dalle fiamme, la scorsa notte a Bagheria in via Consolare. Il rogo ha danneggiato una Seicento e una Toyota. Le due macchine erano molto vicine fra loro. Le fiamme hanno anche distrutto due bidoni per la spazzatura di plastica che si trovavano nei pressi delle vetture. Sono intervenuti i vigili del fuoco per spegnere le fiamme. Sono in corso le indagini della polizia per accertare le cause dell’incendio.

L’incendio a Catania

Nel primo pomeriggio di oggi i Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Catania sono intervenuti per un incendio all’interno di una casa di riposo per anziani in via Galermo, 173 a Catania.

L’incendio e l’intervento

Le due squadre di vigili del fuoco intervenute (dalla Sede Centrale e dal Distaccamento Nord) si sono occupate di attaccare l’incendio, sviluppatosi in un locale infermeria del piano terra, ed evacuare tutti gli ospiti presenti insieme al personale di servizio, a causa dello sviluppo di una grande quantità di fumo e di prodotti della combustione.

Anziani evacuati

Le persone evacuate sono state portate in area sicura e affidate alle cure del personale sanitario del Sevizio 118 intervenuto sul posto. Ci risulta che una di esse è stata trasportata presso l’ospedale Poloclinico di Catania.

Sul posto è intervenuta anche un’autobotte di rincalzo, un’autoscala ed il funzionario di servizio dalla Sede Centrale. Le cause dell’incendio sono in corso di accertamento. Presente sul posto anche personale delle Polizia di Stato.

La gita e l’incendio nel traghetto

Brutta avventura e ritorno a casa con un giorno di ritardo per i ragazzi che rientrava in Sicilia dalla gita scolastica o meglio dal tradizionale ‘viaggio d’istruzione’ fatto insieme da più classi.

Cento studenti del liceo Vittorio Emanuele II di Palermo sono rientrati dopo 24 ore nel capoluogo dopo un viaggio di istruzione travagliato a causa di un principio d’incendio verificatosi a bordo della nave della Gnv che doveva partire mercoledì sera da Napoli alla volta di Palermo.