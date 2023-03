Incendio in una casa di riposo a Trabia, paura per gli ospiti, due intossicati

Ignazio Marchese di

18/03/2023

Un incendio è divampato nella casa di riposo Stella Maris a Trabia in via Luigi Pirandello. Stanno intervenendo diverse squadre di vigili del fuoco che insieme al personale della struttura e ai sanitari del 118 hanno messo in salvo gli anziani che si trovano nella struttura. Complessivamente tra personale e ospiti 10 persone. Due di loro sono rimaste intossicate. Sono in corso le verifiche per accertare le cause del rogo.









Il precedente

Nella stessa casa di riposo lo scorso novembre era divampato un altro incendio nella comunità terapeutica assistita. In quell’occasione quattordici persone nella casa di riposo furono evacuate. Tantissimo il fumo che ha avvolto le stanze del centro e la palazzina. Anche allora intervenirono diverse squadre dei vigili del fuoco per spegnere l’incendio. Nella casa di riposo Stella Maris in quel momento c’erano 14 ospiti e quattro dipendenti, tutti in salvo. Una persona fu trasportata in ospedale all’ospedale di Termini Imerese per intossicazione da fumo.

L’incendio nella trattoria

Un incendio qualche giorno fa è divampato nella trattoria “Carpaccio” in via Libertà, al civico 6. I residenti hanno chiamato in numero di emergenza non appena hanno visto il fumo nero uscire dal locale. Il rogo è avvenuto quando il locale era ancora chiuso e dunque, al momento dell’incendio, nessuno era presente nella trattoria. Sono intervenute quattro squadre di pompieri che hanno provveduto a domare le fiamme. Ancora da quantificare i danni provocati dal rogo, le cui cause sono in corso di accertamento. Le fiamme si sarebbero sviluppate dalla cucina della trattoria. La strada è stata chiusa da via Carducci al Politeama, per consentire l’intervento ai vigili del fuoco e la messa in sicurezza.

Il rogo al Bingo

L’11 marzo Incendio in una sala bingo a Palermo. Le fiamme sono divampate nei locali della Bingo Magic Star in via Villagrazia. L’allarme scattato poco prima delle due. I vigili del fuoco hanno impiegato un paio d’ore per spegnere il rogo e mettere tutto in sicurezza. L’incendio sarebbe partito dalla cucina come hanno stabilito i tecnici dei pompieri. A quell’ora il locale era chiuso. Pare che a scatenare il fuoco possa essere stato un cortocircuito partito da qualche elettrodomestico, forse dalla friggitrice. Sono intervenuti i carabinieri.