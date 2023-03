Incendio in una villetta a Carini in via Tramontana. I vigili del fuoco stanno impiegando diverse squadre per spegnere il rogo alimentato da numerosi oggetti che si trovano all’esterno ma anche all’interno della costruzione.

C’è materiale di ogni specie raccolto e accumulato sia nel giardino che all’interno.

Non si conoscono ancora le cause del rogo.