Due auto e uno scooter sono andate in fiamme la scorsa in via Francesco Baracca a Palermo. Sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno spento le fiamme e i carabinier.

Le fiamme nella zona di Baida hanno avvolto una Mercedes, un Opel Corsa e uno scooter.

Secondo i primi rilievi l’incendio sarebbe doloso. Sono in corso indagini da parte dei carabinieri.