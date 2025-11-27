Dalla raffinata penna di Aldo De Benedetti, torna in scena uno dei capisaldi della commedia brillante italiana nella versione diretta da Giampaolo Romania. Dal 3 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026, Toti Mancuso e Totino La Mantia saranno gli irresistibili protagonisti di “Due dozzine di rose scarlatte”. Prodotto dall’associazione culturale Progetto Teatrando, lo spettacolo rientra nella nuova stagione al Teatro Musco di Catania con la direzione artistica di Francesca Ferro.

Binomio artistico che nasce da una lunga esperienza nel teatro popolare e nelle piazze siciliane, arricchendo il loro bagaglio con tanta televisione e tanto cinema, Toti Mancuso e Totino La Mantia donano alla messinscena di “Due dozzine di rose scarlatte” una freschezza inattesa. Al loro fianco – straordinarie – Mariarita Sgarlato ed Elena Melardi.





La trama gioca tra equivoci e seduzione, ritraendo con grazia la monotonia coniugale e tratteggiando con delicatezza emozioni universali come l’amore, la gelosia e il desiderio di ciò che evade dalla routine. L’umorismo diventa così veicolo per indagare con leggerezza le sfumature dell’animo umano, mantenendo però la compostezza e la garbatezza dell’originale. Con le sue rose scarlatte e i fraintendimenti, la vicenda si trasforma, pertanto, in un’atmosfera di risate e tenerezza, capace di parlare a un pubblico ampio, sensibile e desideroso di divertirsi.

La qualità performativa di Toti & Totino amplificano magistralmente la delicata ironia di un testo anni Trenta che continua a parlare al presente: ritmo, gag improvvisate, scambi arguti e quella capacità di coinvolgere la platea che li ha resi amati in tutta la Sicilia. Il risultato è un intrattenimento mai esibito, per un’esperienza di teatro piacevole, sorridente e al tempo stesso riflessiva.





In sintesi, uno spettacolo originale fatto di risate eleganti, divertimento autentico, momenti di condivisione e semplicità. Un’ora e mezza di leggerezza, senza perdere spessore, per ricordarci quanto basti poco – una rosa, un fraintendimento – per accendere desideri, risvegliare speranze e ritrovare, anche solo per una sera, il piacere di sorridere di noi stessi.

Teatro Angelo Musco

Via Umberto I, 312 – 95129 Catania (CT)

Botteghino presso il Teatro Abc

Via Pietro Mascagni, 94 – 95129 Catania (CT)

Info: tel +39 095 538188 / cell +39 333 7781632

Orari biglietteria: da lunedì a sabato dalle 16 alle 20 – giovedì dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 20

Tipo evento: Spettacolo

Ora: 21:00

Artista: Toti & Totino

