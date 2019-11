Intervento della polizia municipale

Due incidenti sulla strada provinciale ex Sp 17 da Vittoria verso Scoglitti.

Nel primo una Rover è andata a sbattere contro la rotonda ingresso Scoglitti.

Dopo 15 minuti una Bmw con due occupanti si è capovolta sul rettilineo dove si sono verificati tantissimi incidenti anche gravissimi.

Tante le lapidi nella strada che ricordano gli automobilisti morti in questa strada. In entrambi i casi sono intervenuti gli agenti della polizia municipale di Vittoria e i sanitari del 118 Pte di Scoglitti che hanno soccorso i feriti e trasportati in ospedale.

Sono intervenuti gli operai della ditta ditta Sicurezza e Ambiente spa per ripulire l’asfalto.

Foto di franco assenza