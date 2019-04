Due incidenti questa mattina sulle autostrade attorno a Palermo. Nel primo è rimasta ferita una donna che a bordo di una vettura è finita contro il guard rail.

L’incidente ha provocato lunghe code in direzione dell’aeroporto. L’impatto è avvenuto nei pressi dello svincolo di Capaci.

Il secondo incidente nei pressi di Bagheria in direzione Catania. Qui è rimasto ferito un motociclista. Non si conoscono le sue condizioni. La donna ferita è stata trasportata all’ospedale Policlinico, il motociclista all’ospedale Civico.

Sui due incidenti sono intervenuti gli agenti della polizia stradale per eseguire i rilievi e gli uomini dell’Anas. In tutti e due casi lunghe code e traffico in tilt.