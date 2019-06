Chiesto l'intervento del prefetto

Chilometri di coda davanti non appena si entra nell’autostrada Palermo Catania in direzione del capoluogo etneo. Un lunghissimo serpentone di auto nella prima domenica di sole dopo lunghi weekend di pioggia.

La causa di questa estenuante e snervante uscita dal capoluogo siciliano un cantiere per installare le nuove barriere dove, come si può constatare dalle foto, di domenica non c’era neppure un operaio.

Ci si rende conto di quanto sta succedendo quando dopo avere passato metà della domenica mattina in coda si arriva al restringimento.

Il cantiere pronto per domani mattina è rimasto installato. Lungo un chilometro con tanto di camion fermi sull’asfalto.

Sui social monta la protesta per una scelta che penalizza gli automobilisti costretti a lunghissime code.

“Non si capisce perché il cantiere non si riduce o si elimina del tutto – scrivono sui social – E’ assurdo che la domenica quando non si lavora restano i camion nell’area del cantiere. Una scelta assurda e incomprensibile che provoca solo disagi. Grazie Anas. Speriamo che il prefetto di Palermo faccia qualche cosa”.

Da più parti si è chiesto all’Anas di realizzare questi lavori di notte ma senza successo. Queste scene di ripetono durante i giorni feriali con grandi disagi per i pullman che collegano Palermo a Catania e Messina.

Mentre tanti automobilisti percorrevano l’autostrada in coda, centinaia di furbi percorrevano la corsia di emergenza. Tantissime infrazioni senza che qualcuno intervenisse.

Alcuni automobilisti scorretti zigzagavano tra le corsie creando non pochi pericoli.