Applausi dei cittadini ai poliziotti

Due agenti di polizia del commissariato di Bagheria hanno salvato un uomo di 80 anni colpito da infarto mentre stava passeggiando per strada.

I poliziotti in corso Butera hanno notato decine di persone attorno ad un anziano riverso per terra. Hanno iniziato ad eseguire le manovre di primo soccorso per cercare di rianimare l’uomo.

Il massaggio cardiaco eseguito per circa 20 minuti ha consentito non appena sono arrivati i sanitari del 118 con il defibrillatore di stabilizzare il pensionato. Il massaggio cardiaco praticato dagli agenti dava i suoi frutti infatti la circolazione iniziava a ripartire, tanto che l’uomo iniziava a respirare.

L’altro agente adagiava la testa dell’anziano soccorso in posizione di sicurezza ruotandola e facendogli poggiare la guancia sinistra sul suolo, riuscendo cosi a liberare le vie respiratorio. L’uomo è stato affidato ai sanitari del 118 che lo hanno trasportato in ospedale.

L’intervento si concludeva con gli applausi della folla presente all’indirizzo degli Agenti della Polizia di Stato.