I due agenti Stefano e Fabio salvarono una bimba

“Abbiamo sentito il dovere di assegnare un riconoscimento ai due agenti della Polizia di Stato che giorno 13 novembre hanno salvato la vita ad una bambina di 15 giorni nella centralissima via Maqueda”.

Lo scrive il consigliere comunale Ottavio Zacco.

“E’ stata un’emozione – aggiunge il consigliere comunale – ascoltare le parole della mamma della piccola che ha ricordato quei momenti drammatici e altrettanto emozionanti sono state le parole di ringraziamento rivolte ai due agenti visibilmente emozionati accompagnati dai loro familiari.

Una serie di coincidenze avvenute in un secondo, nulla accade per caso. Grazie Stefano e Fabio per aver salvato la piccola Giorgia”.