E' successo in viale Leonardo da Vinci a Palermo

Due ragazzine di 16 anni sono ricoverate in gravi condizioni dopo che a bordo di un monopattino sono finiti sotto una vetture in viale Leonardo Da Vinci altezza via Casalini a Palermo.

Le due ragazze si sono scontrate con una Ford Fiesta e una Peugeot 2008. I rilievi sono stati eseguiti dagli agenti dell’infortunistica della polizia municipale. Sono intervenuti anche i vigili del fuoco.

Le due ragazze sono state affidate ai sanitari del 118 e sono state portate all’ospedale di Villa Sofia. La prognosi è riservata.

Il drammatico ponte di Ognisanti

Un week end tragico, sulle strade siciliane, quello a cavallo tra ottobre e novembre, con il lungo ponte per le festività di Ognissanti Due morti giovanissimi, uno ad Isola delle Femmine e l’altro a Siracusa, due disgrazie che hanno devastato intere comunità.

La morte di Giuseppe Graziano

Incidente mortale a Corleone. Un motociclista di 22 anni Giuseppe Graziano si è scontrato contro un trattore nei pressi della strada statale 118.

Sono intervenuti i sanitari del 118 e i carabinieri. Il giovane è morto sul colpo.

Il giovane , originario di Isola delle Femmine, sulla propria moto si è scontrato con un trattore nei pressi della strada statale 188 a Corleone morendo sul colpo.

Il ricordo sui social e le indagini sull’incidente

Sui social network, amici e conoscenti ricordano Giuseppe con affetto, sottolineando la sua dedizione al lavoro e la passione per il culturismo e la moto. Le autorità competenti, intanto, stanno indagando sulla dinamica dell’incidente per accertare le cause e le responsabilità. La strada statale 118 Corleonese-Agrigentina, temporaneamente chiusa al traffico a seguito dell’incidente, è stata successivamente riaperta. L’incidente ha scosso profondamente la comunità, che si unisce al dolore della famiglia per la perdita di un giovane pieno di vita. Anche l’assessore all’urbanistica Maurizio Carta ha espresso il suo cordoglio, ricordando Giuseppe come un brillante studente del suo laboratorio universitario.

Morto giovane in incidente, annullato spettacolo a Isola

Annullato lo spettacolo musicale previsto sera in occasione della sagra del Pesce a Isola delle Femmine. Il sindaco Orazio Nevoloso lo ha comunicato nella tarda mattinata di oggi, non appena appreso dell’incidente mortale accaduto a Giuseppe Graziano, ventiduenne figlio di un dipendente del Comune di Isola delle Femmine. “A causa del grave lutto che ha colpito la nostra comunità, l’amministrazione comunale, in accordo con l’associazione centro studi elementi, ha deciso di annullare lo spettacolo musicale previsto per questa sera alle ore 21.30. In questo momento tragico e improvviso ci stringiamo attorno al nostro dipendente comunale al quale esprimiamo cordoglio e vicinanza alla sua famiglia, per la dolorosa e prematura scomparsa”, ha detto.

Incidente mortale a Siracusa

Incidente mortale a Siracusa. Perde la vita un 19enne che viaggiava a bordo di una moto. L’incidente si è verificato alle 5 del mattino alla periferia sud della città, in contrada Terrauzza. La vittima è Gabriele Scavone, uno studente siracusano dell’Istituto ‘Rizza’, mentre è rimasto ferito un amico della vittima che si trovava a bordo come passeggero.

Ancora incerta la dinamica dei fatti. Secondo una prima ipotesi si tratterebbe di un incidente autonomo. Il ragazzo alla guida della moto avrebbe perso il controllo del mezzo su cui viaggiava in compagnia di un amico che è rimasto ferito e che adesso si trova ricoverato all’ospedale Umberto I. Le indagini sono condotte dalla polizia municipale.

Incidente tra mezzi pesanti sulla A29, un ferito

Un grave incidente si è verificato ieri mattina sull’autostrada A29 Palermo-Mazara del Vallo, nei pressi di Carini, in direzione dell’aeroporto di Punta Raisi, all’altezza del Bioparco. Un tir ha tamponato un altro mezzo pesante, per cause ancora in corso di accertamento. Lo scontro, avvenuto tra i due mezzi pesanti, è stato violento. Almeno una persona è rimasta ferita e i sanitari del 118 l’hanno trasportata in ospedale. Non sono ancora disponibili informazioni sulle sue condizioni.