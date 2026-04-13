Due uomini di 56 anni e uno di 83 anni sono stati aggrediti e picchiati la scorsa notte in via Molinari a Palermo nei pressi del Bingo. Le vittime, uno è posteggiatore palermitano, sarebbero stati avvicinati da un individuo che li ha colpiti per poi darsi immediatamente alla fuga.

L’allarme è stato lanciato dai clienti del Bingo che hanno chiamato i sanitari del 118 e i carabinieri.

Le vittime sono state trasportate al pronto soccorso dell’ospedale Civico. Le indagini sono condotte dai carabinieri che hanno acquisito le immagini dei sistemi di videosorveglianza per risalire all’autore del pestaggio.