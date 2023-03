Duecento piccoli cestisti al Pala Don Bosco per il Trofeo basket Endas Sicilia 2023

Edoardo Ullo di

27/03/2023

Sudore, passione e divertimento. Tutto in grandi quantità. Sono stati questi gli ingredienti principali del Trofeo basket Endas Sicilia 2023 che si è giocato domenica 26 marzo al Pala Don Bosco di Palermo.

Duecento tra bambine e bambini si sono sfidati sul parquet, giocando lo sport dei giganti, rincorrendo e mettendo a canestro la palla a spicchi davanti agli occhi entusiasti dei genitori sugli spalti.

All’insegna dei valori dello sport

L’obiettivo, come sempre quando si tratta di un evento targato Endas, non era vincere, ma onorare i valori profondi dello sport. E anche stavolta l’obiettivo è stato centrato con la premiazione finale per tutti i baby cestisti senza alcuna classifica.

Le squadre partecipanti

Al torneo, organizzato da Tiziana Cilluffo e Carmelo Di Caro, insieme a Endas, hanno preso parte le società palermitane Stella Basket, Orizzonte Basket, Flower School Basket, Arena Basket, Villaurea, la Polis Cinisi e l’Olimpia Carini.

Le parole del presidente Endas Palermo

“Siamo stati testimoni del grande impegno da parte delle tante società sportive di basket affiliate ad Endas Palermo, tutte presenti al Pala Don Bosco insieme ai loro tecnici, dirigenti e alle famiglie dei piccoli atleti. Una giornata all’insegna del sano sport fatto di gioco, divertimento, socializzazione e inclusione. Ogni manifestazione sportiva è per noi, Endas, momento di grande orgoglio e di rinnovamento dell’impegno verso lo sport e verso tutto il nostro movimento delle società sportive, dei dirigenti e di tutti i tesserati”, dichiara Dario Galioto, presidente del comitato provinciale Endas Palermo.

Cilluffo “Vera e propria festa del basket”

“E’ stata una vera e propria festa del basket. Quattro campi occupati contemporaneamente e decine di giovani a divertirsi davanti ai propri genitori. I ragazzi hanno bisogno di queste giornate, soprattutto dopo il lungo periodo in cui sono stati fermi a causa dell’emergenza Covid”, dichiara Tiziana Cilluffo, dirigente della Stella Basket, tra le organizzatrici dell’evento.