Arrivano risorse per Comuni, Città Metropolitane e Liberi Consorzi della Sicilia. È stato approvato con decreto del presidente della Regione Siciliana Renato Schifani, in qualità di assessore ad interim per le Autonomie locali, il piano di riparto dei 115 milioni di euro del bilancio regionale destinati per il 2026 al Fondo per investimenti dei Comuni siciliani.

Risorse destinate agli investimenti

Le risorse, previste dall’ultima legge di Stabilità, sono assegnate alle amministrazioni secondo i parametri previsti dalla normativa regionale e possono essere utilizzate anche per il pagamento delle quote capitale dei mutui accesi per spese di investimento.

La settimana scorsa la Regione aveva approvato anche la ripartizione dei 289 milioni di euro di risorse regionali che spettano agli enti locali per il 2026 per le spese correnti relative alle funzioni proprie, autorizzando il pagamento delle prime tre trimestralità.

Il decreto sul Fondo per investimenti dei Comuni, con le relative tabelle di attribuzione delle somme, è pubblicato sul portale istituzionale della Regione Siciliana

Altri 108 milioni per le ex Province

Assegnati, inoltre, altri 108 milioni di euro alle Città metropolitane e ai Liberi consorzi comunali della Sicilia. Anche in questo caso il decreto di riparto è stato firmato dal presidente della Regione Siciliana Renato Schifani, nelle funzioni di assessore ad interim alle Autonomie locali, di concerto con l’assessore all’Economia Alessandro Dagnino.

La suddivisione delle risorse

Alle tre Città metropolitane vanno quasi 57,4 milioni di euro e ai sei Liberi consorzi comunali poco più di 50,6 milioni di euro.

Quattro i criteri che hanno guidato l’amministrazione regionale nell’assegnazione delle risorse, alcuni riferiti alle funzioni principali svolte dagli enti di area vasta: popolazione, superficie, lunghezza delle strade provinciali e numero delle sezioni o classi delle scuole provinciali.

Per quanto riguarda la ripartizione dello stanziamento per le tre Città metropolitane, a Palermo vanno 22,6 milioni di euro, a Catania 19,6 e 15,1 milioni a Messina. Per i Liberi consorzi comunali, ad Agrigento sono assegnati 10,4 milioni di euro, a Siracusa 9,7, a Trapani 9,6 milioni, a Caltanissetta 7,4, a Ragusa 6,6 e, infine, a Enna 6,5 milioni di euro.

Il decreto, completo della tabella di riparto, è pubblicato sul portale istituzionale della Regione Siciliana