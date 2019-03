Sparatoria allo Zen in via Rocky Marciano. Due feriti. Uno trasportato con un’auto a Villa Sofia, un secondo soccorso dai sanitari del 118 e portato anche questo in ospedale.

Stanno intervento nella zona diverse pattuglie della polizia. La zona è stata chiusa al traffico.

Ad essere raggiunti dai colpi di pistola sono Antonino Lupo di 53 anni e il figlio Giacomo 18 anni.

In ospedale a Villa Sofia sono presenti decine di agenti anti sommossa. La tensione allo Zen è altissima.