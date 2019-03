Il duplice omicidio allo Zen 2

Giacomo Lupo aveva una passione face il pugile. Appena ieri aveva festeggiato il suo 19 esimo compleanno con una festa circondato da tanti amici.

Gli stessi che adesso non credono che il giovane non ci sia più. Ucciso allo Zen in via Rocky Marciano insieme al padre Antonino.

“E un altro fratello e volato in cielo mie arrivata questa notizia – scrive un amico – credimi ancora non ci credo vita mia riposa in pace sei l’angelo più bello del paradiso😓😓❤”

Mi giunge una brutta notizia che mi spezza il cuore.. Mi facevi sempre sentire un grande dopo ogni mio incontro a cui assistevi.. Ciao Giacomo non ci sono parole.. Eri un grande pugile e un bravo ragazzo.. Fai buon viaggio fratello

Fino a pochi giorni fa assieme non riesco ancora a crederci riposa in pace fratellone mio ❤️😓

💗 l ultima volta ti avevo detto che potevi e dovevi diventare qualcuno Mi hai abbracciato e mi hai alzato …

Eri un bambino.ancora… …notizia più brutta oggi non potevo avere…. Riposa in pace Giacomo Lupo 😏

Giacomo Lupo non ci posso ancora credere😭😭😭😭😭 non mi sembra vero non riesco a realizzare….😭😭😭😭….ciao Giacomo😭😭😭

Non ho parole… ricordo ancora al primo anno le risate, il più “tosto” della scuola, non ci credo! Riposa in pace..😭😭😭

Giacomo Lupo

Ditemi che non è vero! Giacomo Lupo.. 😭🙈 Vi sto perdendo tutti a 1 a 1😫😭