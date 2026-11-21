È morta la madre di Salvatore Verga, boss emergente di San Lorenzo e capo della banda del kalashnikov. Maria Claudino aveva 66 anni. Era malata da tempo ed è deceduta nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale Cervello.

L’estate scorsa era stata arrestata assieme al marito, Gaetano Verga, nell’ambito delle indagini dei carabinieri sulle estorsioni e il traffico di droga. In seguito gli sono stati concessi i domiciliari.

Secondo la Procura di Palermo, i genitori sarebbero stati utilizzati come “strumento” per recuperare o custodire denaro e trasmettere messaggi mentre Verga si trovava in carcere. Oggi è detenuto al 41 bis a L’Aquila.

Per mesi ha armato un manipolo di picciotti che hanno terrorizzato negozianti, commercianti e ristoratori con una raffica di attentati. Poi Il blitz, ma non tutti i membri della banda sono stati ancora individuati, così come il ruolo dei mafiosi sovraordinati rispetto a Verga.

Il questore ha vietato i funerali pubblici della donna.

All’inizio la madre avrebbe cercato di frenare i propositi criminali del figlio. Alla nuora diceva: “Io faccio sempre abbili. Abbili forti… ma quella di ieri sera ha fatto incazzare pure a suo padre… ma io già gliel’ho detto. Stop. Non deve esistere più perché per me sono cazzi amari…”.

“No che metti a rischio pure a noi”, aggiungeva la nuora. La colpa era anche dei suoceri: “Ma voi che gli dite sempre sì. E siamo sempre là il discorso”.

Anche Verga capiva di essersi attirato l‘ira dei genitori. Il giorno in cui incaricò qualcuno di nascondere un carico di droga nella casa di famiglia, disabitata da quando padre e madre si erano trasferiti a vivere a Carini, diceva (ridendo): “Ti fa trovare chiuso, lo mette… sotto la scala un minuto. Mia madre m’ammazza stavolta”.