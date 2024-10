E’ morto all’età di 85 anni Franco Alfonso, palermitano, diventato famoso in Italia come il barbiere del presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Il presidente, da oltre venti anni era un “cliente fedelissimo” ha il salone nella centralissima via Catania, a Palermo. Un uomo d’altri tempi che è stato il barbiere di fiducia “di molte personalità importanti”.

La storia di un uomo semplice diventato famoso

Ha aperto il suo negozio 61 anni fa e sono state migliaia le persone che si sono sedute sulle sue poltrone antiche in pelle. E’ stato sempre stato molto amato e sono stati in tanti a volersi fare barba e capelli solo da lui.

Franco Alfonso è nato a Castronovo di Sicilia il 5 settembre del 1939: era un martedì mattina, proprio il giorno in cui per i barbieri inizia la settimana di lavoro. Nel suo paese l’avvio da apprendista-barbiere all’età di appena sei anni; già in lui era presente quella volontà di affermarsi, che lo avrebbe privato anche dei consueti giochi con gli altri coetanei.

Il trasferimento a Palermo

Nel gennaio 1957 si trasferisce a Palermo e dopo appena sei anni apre un piccolo salone mettendosi in proprio. Nel 1970 avvia un nuovo salone, con sei dipendenti e nuovi servizi di estetica. Diciassette anni dopo realizza il suo grande sogno: un grande locale con annesso centro di estetica in via Catania ne consacrano la carriera. Quel locale in via Catania diventa un riferimento per l’intera città. Così Franco Alfonso mette a frutto il mestiere che aveva appreso da ragazzino, raggiungendo quel successo nella città di adozione, che comunque non gli fa montare la testa, né tagliare i ponti con le sue radici castronovesi.

Mattarella, il barbiere e il Covid19

Inevitabile ricordare il fuori onda del presidente Mattarella a marzo del 2020 in piena emergenza Covid quando il Presidente disse chiaramente “ho i capelli fuori posto, non vado neanche io dal barbiere”