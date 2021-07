Tanto affetto per il presidente della Repubblica

Sergio Mattarella, il presidente della Repubblica, compie 80 anni. Un anniversario che arriva a pochi giorni dall’inizio del semestre bianco – il periodo in cui il capo dello Stato non può sciogliere le camere – che scatterà il 3 agosto, e quindi dagli ultimi sei mesi di mandato istituzionale.

Ed a pochi giorni dalla vittoria dell’Italia agli Europei di calcio che hanno visto Mattarella presente a Wembley nella finale con l’Inghilterra esultare al gol del pareggio di Bonucci ed al successo degli Azzurri ai rigori.

Un presidente amato anche per le sue sfumature di umanità e quotidianità durante il periodo duro del lockdown quando, in un fuori onda prima di una sua apparizione in tv, disse ad un suo collaboratore che non poteva avere i capelli perfetti perché, come tutti gli italiani, non era potuto andare dal barbiere.

Gli auguri del presidente dell’Ars

“L’Assemblea regionale siciliana rivolge sentiti auguri di buon compleanno al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Un siciliano che ha saputo custodire durante questo settennato i valori fondanti della nostra Costituzione. Grazie sig. Presidente per la guida sicura che ha saputo imprimere all’Italia in questi mesi in cui abbiamo dovuto fare i conti con la pandemia”. Lo scrive in una nota il presidente dell’Assemblea regionale siciliana Gianfranco Miccichè.

Così la presidente del Senato

La presidente del Senato, Elisabetta Casellati, in una lettera di auguri lo ha ringraziato in modo speciale: “La Sua fiducia nell’Italia, nelle sue meravigliose energie, nei nostri giovani, nella creatività che ci rende grandi in tutto il mondo, nel senso di profonda solidarietà che è proprio della nostra tradizione, costituisce uno sprone fondamentale per noi tutti, restituendoci la forza, lo spirito e la passione necessari per ripartire” ha scritto.

Il messaggio di Draghi

“In questi anni il Suo equilibrio e la Sua saggezza sono stati garanzia di stabilità per il nostro Paese. La Sua autorevolezza e il Suo incessante lavoro a tutela dei principi della Costituzione hanno permesso di superare contrasti e divisioni, e di rafforzare la nostra Repubblica”. Così il presidente del Consiglio, Mario Draghi, in un messaggio di auguri al presidente della Repubblica Sergio Mattarella, in occasione dell’ottantesimo compleanno. “Nei mesi più terribili della pandemia ha saputo unire gli italiani grazie al Suo alto senso dello Stato e alla Sua profonda umanità – prosegue Draghi nel suo messaggio di auguri – In un periodo di grande sofferenza e smarrimento, l’Italia ha sentito forte la sua guida”.

Trend topic #auguripresidente e #Mattarella80 su Twitter

Episodio che non è mancato nel ricordo dei tanti auguri affettuosi al presidente della Repubblica su Twitter. Diventati trend topic gli hashtag #auguripresidente e #Mattarella80 i cittadini hanno omaggiato Mattarella con una valanga di messaggi.

Moltissimi gli auguri arrivati dalle istituzioni, ministri, leader politici e dalla gente comune sui social. Anche il ct della nazionale campione d’Europa Roberto Mancini ha scritto “Tanti Auguri di Buon Compleanno Presidente” pubblicando la foto del capo dello Stato insieme alla Nazionale con la Coppa qualche giorno fa.

Il profilo di Mattarella

Nella sua carriera accademica ha insegnato diritto parlamentare presso la Facoltà di giurisprudenza dell’Università di Palermo fino al 1983, anno in cui è stato eletto per la prima volta alla Camera dei deputati. Dal luglio 1987 al 1989 è stato ministro dei Rapporti con il Parlamento, successivamente è stato nominato ministro della Pubblica istruzione.

Dall’ottobre 1998 è stato vice presidente del Consiglio dei ministri sino al dicembre 1999, quando è stato nominato responsabile della Difesa, incarico che ha ricoperto fino al giugno 2001. Nel 2008 conclude la sua attività parlamentare, non ricandidandosi alle elezioni politiche. Nel maggio 2009 è stato eletto dal Parlamento componente del Consiglio di presidenza della Giustizia amministrativa, di cui è stato anche vice presidente.

A ottobre 2011 è stato eletto giudice costituzionale ed è entrato a far parte della Corte costituzionale con il giuramento dell’11 ottobre 2011. Il 31 gennaio 2015 è stato eletto dodicesimo presidente della Repubblica. All’inizio del 2022, Mattarella concluderà il suo settennato al Quirinale.