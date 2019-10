I funerali si svolgeranno domani

È morto a Palermo Giuseppe Cassarà, uno dei punti di riferimento del turismo siciliano che si è spento questa notte in un ospedale di Palermo dove era ricoverato per accertamenti.

Cassarà era presidente di Federturismo Sicindustria e vicepresidente vicario nazionale di Aidit, Associazione Italiana Distribuzione Turistica delle imprese che operano nel settore delle agenzie di viaggio. Era proprietario di alcuni noti alberghi del capoluogo siciliano.

“La notizia della scomparsa di Giuseppe Cassarà ci riempie di grande tristezza. Con lui se ne va uno dei migliori operatori turistici che la Sicilia, e il nostro Paese, hanno avuto il privilegio di avere”. Con queste parole la federazione ricorda Giuseppe Cassarà. “Verrà a mancare un profondo conoscitore del mondo del turismo – prosegue la nota – una persona di grande integrità morale, un punto di riferimento costante per operatori turistici nazionali e internazionali. Intendiamo ricordarlo come uomo di talento, esperienza e passione, ma allo stesso tempo concreto, pragmatico e dotato di grande umanità con il quale abbiamo avuto l’onore di lavorare in questi anni di sua vice presidenza in Federturismo“.

I funerali si svolgeranno domani, mercoledì 30 ottobre, alle 11,30, nella chiesa di Sant’Espedito di via Nicolò Garzilli a Palermo.