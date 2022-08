E’ morto a 65 anni l’avvocato Santi Geraci, ex sindaco di Castelbuono e consigliere dell’ordine per oltre 20 anni. Castelbuonese di nascita, nel 1991 è stato anche sindaco della cittadina madonita. Nel 2000 ha fondato l’associazione giuridica Jus, di cui era coordinatore nazionale, ha sempre diffuso la cultura giuridica attraverso l’attività scientifica e formativa. Nell’ambito dei suoi incarichi istituzionali, ha avuto parte attiva nella elaborazione di importanti riforme in favore dell’avvocatura.

“L’avvocatura perde uno dei suoi uomini migliori. Santi Geraci, professionista integerrimo e uomo esemplare – dicono i colleghi – Un legale al servizio dei colleghi. Esprimiamo viva partecipazione al dolore della famiglia”.

Il presidente ed i consiglieri dell’ordine degli Avvocati, insieme all’intero Foro palermitano, esprimono profondo cordoglio per la scomparsa dell’avvocato Santi Geraci e si stringono nel dolore ai suoi familiari.

“L’avvocato Geraci è stato per lunghi anni impegnato nelle Istituzioni forensi, dapprima al Consiglio dell’Ordine e successivamente alla Cassa Forense, dove ha anche ricoperto il ruolo di vicepresidente. – dice il presidente Antonello Armetta – Di grande valore è stato anche il suo impegno associativo, fondando l’Associazione forense Jus, di cui è stato Presidente nazionale. Sempre a disposizione dei colleghi ed esempio di correttezza e trasparenza professionale, Santi Geraci ha cercato sempre di diffondere la cultura giuridica attraverso l’attività scientifica e la formazione dei giovani avvocati, organizzando importanti convegni e giornate di studio – aggiunge il presidente – Le sue brillanti capacità giuridiche gli hanno consentito di ottenere importanti successi professionali. Il Foro palermitano, ricordandolo con commozione, rivede nei suoi figli, i colleghi Alfredo e Giancarlo, il medesimo spirito deontologico e le stesse brillanti capacità professionali”.