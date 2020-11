E’ morto il giornalista Massimo Bellomo 59 anni. Da tempo lottava contro una malattia che non gli ha lasciato scampo.

Per anni è stato all’ufficio stampa della provincia di Palermo, poi ha curato l’informazione per l’azienda ospedaliera Villa Sofia e Cervello. Sempre cordiale con i colleghi ha rappresentato per anni un punto di riferimento per quanti hanno fatto cronaca in questa città.

“Papà ha lottato fino all’ultimo come un leone con tutte le forze, – scrivono i familiari su Facebook – sostenuto dal nostro e dal vostro immenso amore. Va via sereno con noi sempre al suo fianco e con voi sempre costantemente presenti nel cuore”.

Dalla Redazione di Blog Sicilia condoglianze alla famiglia di Massimo.