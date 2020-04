Il dolore di tanti amici e fedeli

E’ morto a 48 anni il parroco della chiesa di San Nicola di Bari a San Nicola l’Arena (Trabia) e cappellano dei vigili del fuoco Padre Domenico Arnone.

Era molto amato e apprezzato nella piccola comunità della frazione di Trabia, dai tanti pompieri del comando provinciale di Palermo e da tantissimi fedeli che lo seguivano nel cammino spirituale.

Dopo la mezzanotte il prete è stato trovato morto nella sua abitazione. Don Domenico Arnone era stato ordinato presbitero dal cardinale Salvatore De Giorgi, il 28 giugno 2005 e successivamente nominato Vicario Parrocchiale della Parrocchia Maria SS. Assunta della Cattedrale di Palermo e dal 20 ottobre 2009, parroco di San Nicola di Bari. Da dieci anni cappellano dei vigili del fuoco.

“Per noi tutti – racconta Giovanni Saccone era Mimmo.Aveva 48 anni. Nonostante la sua giovane età aveva una notevolissima esperienza. Arrivò poco più che Trentenne, ma era alla Segreteria del Cardinale, ed inoltre aveva l’incarico di Vice-Parroco della Cattedrale. Persona disponibilissima, si inserì subito nel tessuto del Comando che tranne qualche breve Supplenza era rimato Orfano di un mito per quasi mezzo secolo che fu Padre Francesco Blanco.

Mimmo poi si trasferì avendo la Parrocchia nel Comune di San.Nicola L’Arena a pochi km da Palermo. Ricordo le serate che veniva a trovarci in sala Operativa ed a volte facevamo notte. Mimmo ora il Dio che tu hai servito sulla terra, ti accolga tra le sue braccia, la Vergine di cui tanto eri devoto,ti metta nel rifugio del suo mantello. Spero che tu non abbia sofferto. L’associazione Vigili in Pensione Palermo,insieme al Personale sono vicini al Cordoglio della tua famiglia Laica e di quella Spirituale”.

“Ciao don Mimmo – scrive Gian Piero Corso. La notizia ci giunge sconvolgente. Mi chiedevi sempre “per favore, tu e Rosi, pregate per me”. Adesso fallo tu, per noi, dal Paradiso”.

“l nostro fratello Domenico Arnone sacerdote originario della nostra Parrocchia – scrivono i fedeli della parrocchia San Giorgio Vicari – si è addormentato nella pace di Cristo. Uniti nella fede e nella speranza della vita eterna, lo raccomandiamo all’amore misericordioso del Padre, accompagnandolo con la nostra preghiera: egli, che nel Battesimo è diventato figlio di Dio e nel sacramento dell’Ordine è stato costituito dispensatore dei suoi misteri, possa ora partecipare al convito dei Santi nel cielo”.

“Padre Mimmo , cappellano dei Vigili del Fuoco di Palermo, ci lasci così???? – scrive Pino Apprendi – Giovane , vicino a noi come un fratello, uno di noi, sembra uno scherzo. Padre Domenico Arnone , 48 anni , parroco della chiesa di San Nicola L’ Arena”.

“Oggi la nostra comunità diocesana, la comunità di san Nicola e di Trabia perde un giovane sacerdote, don Domenico Arnone – scrive Don Marco Lupo – Carissimo don Mimmo, grazie per la tua amicizia, per il tuo sorriso e le battute scherzose sempre pronte, per il tuo impegno a servizio di Dio, della chiesa, delle parrocchie che hai servito, della tua famiglia, e di tutte le persone che hai incontrato . Grazie per la tua collaborazione qui a Trabia , per la tua accoglienza … Possa l’infinita Misericordia di Dio Padre, accoglierti fra le sue braccia e darti il riposo e la pace eterna . Tu dal cielo prega per tutti noi . Riposa in pace”,

“Caro padre Mimmo, ogni volta che mi vedevi era una festa – scrive padre Dario Chimenti – Quando ero seminarista mi hai sempre incoraggiato e facevi il “tifo” per me. Eri un esempio di bontà. Il Signore ti accolga nel suo Regno”.