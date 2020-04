Indagano i carabinieri della compagnia

Tragedia la scorsa notte a Monreale (Pa) la scorsa notte in via Dante. Un bimbo di tre anni è morto mentre stava giocando nella sua stanza.

Il piccolo era in casa con la mamma e il papà. Doveva essere a letto, ma stava giocando in stanza quando per cause in corso di accertamento sarebbe salito sul tavolo e sarebbe scivolato finendo su una mensola di marmo perdendo i sensi e rimanendo incastrato con il cordino della tenda.

I genitori stavano guardando la tv. Dopo poco il padre dopo qualche minuto lo ha trovato svenuto per terra, ha chiamato i sanitari del 118 che sono arrivati insieme ai carabinieri della compagnia di Monreale.

I sanitari hanno potuto accertare la morte del piccolo. I medici hanno tentato di tutto per rianimarlo ma non c’è stato nulla da fare.

Il pm di turno ha disposto la restituzione della salma del piccolo ai genitori. Sono in corso indagini per accertare le responsabilità della morte del piccolo.