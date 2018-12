i funerali a milano nei prossimi giorni

Ci sono persone che forse inconsapevolmente lasciano il segno. Persone con le quali puoi discutere di tutto, che hanno sempre qualcosa da insegnarti pur non volendo essere ‘il primo della classe’.

Incontri rari ma che per fortuna avvengono, che si trasformano in amicizie preziose, in proficui rapporti di collaborazione, in sodalizi – non importa se umani o professionali – che ricorderai per sempre.

Oggi è un giorno triste. E’ morto Sergio Albergoni, esperto di comunicazione ed editoria ed amico di BlogSicilia.

Milanese doc trasferitosi a Palermo, città che ha amato moltissimo evidenziandone con sagacia vizi e virtù, Sergio è stato un uomo dalla vita intensa e dalla lunga e brillante carriera lavorativa.

Creativo ed anche autore musicale, protagonista della ‘Milano da bere’, Sergio aveva collaborato alla stesura dei testi del primo album di Franco Battiato, suo grande amico, con lo pseudonimo di Frankenstein ed era stato tra i fondatori dell’etichetta discografica Cramps Record, nata per valorizzare gli artisti all’avanguardia che spesso faticavano a trovare una collocazione nel mondo musicale degli anni Settanta. Numerosi i personaggi della cultura e dello spettacolo con i quali aveva collaborato.

Professionista serio, dalle mille competenze ed appassionato, Sergio osservava quanto gli stava intorno con la curiosità tipica di chi vuol sempre capire ed analizzare. Uomo dalla cultura vastissima, dalla penna severa ma sempre lucida ed appropriata, amava molto confrontarsi con le nuove generazioni, con i ragazzi che incontrava occupandosi anche di formazione professionale.

Vero gentiluomo dall’ironia garbata e dalla battuta sempre pronta, era acuto e perfezionista: una persona che non lasciava nulla al caso, che ha fatto della dedizione al lavoro ed alle amicizie una delle priorità delle proprie giornate.

Chi lo ha incrociato non può fare a meno di ricordarsi di lui. Alto, la sigaretta tra le dita, il sorriso gentile, le parole giuste, il consiglio disinteressato. Un uomo mai fuori posto, un amico leale e sincero la cui morte ci lascia sgomenti.

Buon viaggio Sergio, grazie per tutto quello che ci hai donato. Continueremo a ricordarti facendo tesoro dei tuoi insegnamenti.

I funerali si terranno a Milano nei prossimi giorni.