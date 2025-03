Un grave incidente stradale si è verificato a Ponte Nova, in Val d’Ega (Trentino), coinvolgendo i figli dello chef Ferdinando Napoli, che lavora presso il ristorante dei Giardini del Massimo. Lo scontro è avvenuto tra un furgone della ditta di consegne GLS, guidato da un uomo di origine tunisina, e un’Alfa Romeo Giulietta su cui viaggiavano i due giovani palermitani: Simone Napoli, 19 anni, e il fratello Tommaso, 25 anni. Con loro a bordo c’era anche la fidanzata di Tommaso.

Simone è morto sul colpo

L’impatto è stato devastante: Simone, che sedeva sul sedile posteriore, è morto sul colpo, mentre Tommaso e la sua fidanzata sono rimasti gravemente feriti e sono attualmente ricoverati in ospedale. Le indagini dei carabinieri sono in corso per chiarire la dinamica dell’incidente. In particolare, si sta valutando la velocità del furgone, che stava effettuando consegne, mentre dai rilievi è emerso che l’auto dei giovani procedeva molto lentamente.

Il padre, Ferdinando Napoli, sconvolto dalla tragedia, ha espresso il suo dolore e la sua indignazione: “Non si può morire per la velocità di consegna dei pacchi. L’importante non è la consegna, ma la vita delle persone. In questi giorni in Trentino ho visto furgoni sfrecciare a velocità elevate. Farò in modo che la vita di mio figlio non sia stata vana.” I due fratelli si trovavano in Trentino per lavoro: Simone lavorava in un hotel a Moena (Trento), dove sono impiegati molti siciliani, mentre Tommaso è insegnante.

Solidarietà dal presidente dell’assemblea Regionale Siciliana

Il padre ha ricevuto la solidarietà del presidente dell’Assemblea Regionale Siciliana, Gaetano Galvagno, a cui ha espresso il suo rammarico per la necessità dei giovani siciliani di emigrare per trovare lavoro: “Non è giusto che i nostri figli debbano lasciare la loro terra, che ha enormi potenzialità, per cercare un futuro altrove.

L’incidente

