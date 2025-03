Grave anche il fratello della vi

Un morto e due feriti gravissimi e il bilancio di uno scontro che è avvenuto in Val d’Ega, a Ponte Nova, in Trentino-Alto Adige. Qui ha perso la vita un ragazzo di 19 anni, siciliano. Anche il fratello della vittima è in gravi condizioni.

Sono i figli di uno chef del ristorante i Giardini del Massimo.

Secondo quanto ricostruito, nei pressi della stazione, un furgone si è scontrato frontalmente con un’auto che trasportava tre giovani. Ad avere la peggio è stato il passeggero seduto sul sedile posteriore, che ha perso la vita nell’impatto. Gravi anche le condizioni dei due giovani seduti davanti, un uomo e una donna, che sono rimasti intrappolati nell’abitacolo. I vigili del fuoco sono intervenuti prontamente per liberarli.

I due feriti sono stati trasportati d’urgenza all’ospedale di Bolzano, uno dei quali con elisoccorso. Entrambi sono in gravi condizioni e sono stati posti in prognosi riservata. Sul posto sono intervenuti i soccorsi medici, l’elicottero Pelikan 1, i vigili del fuoco volontari della zona e i carabinieri, che stanno indagando per ricostruire la dinamica dell’incidente. Il conducente del furgone ha riportato ferite lievi.