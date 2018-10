avremo più luce all'alba ma le giornate si accorceranno

E’tornata l’ora solare Queta notte l’ora legale ha lasciato posto a quella solare come avviene ogni anno in questo periodo. Alle 3 della notte le lancette degli orologi sono state portate indietro di un’ora e dunque alle 2, mentre i dispositivi digitali come gli smartphone hanno provveduto da soli a cambiare l’ora automaticamente, anche se non collegati a Internet (in ogni caso è meglio controllare).

L’ora di sonno recuperata la perderemo di nuovo il 31 marzo prossimo quando tornerà in vigore l’ora legale. Con il ritorno dell’ora solare avremo più luce all’alba ma ne avremo di meno al pomeriggio e con l’avvicinarsi dell’inverno le giornate si accorceranno sempre di più.

Di fatto, nell’immaginario collettivo, l’arrivo dell’ora legale corrisponde con l’arrivo dell’inverno anche se l’inverno vero da un punto di vista astrologico entrerà soltanto il 21 dicembre con il solstizio d’inverno he quest’anno cade alle 23,23.

Il passaggio dall’ora legale a quella solare non avviene solo in Italia: la maggior parte dei paesi occidentali fanno la stessa cosa.

L’ora legale serve per “guadagnare” luce diurna e in Italia fu introdotta nel 1916, con il decreto legislativo 631: poi fu abolita e ripristinata diverse volte e adottata definitivamente con una legge del 1965, applicata a partire dall’anno seguente. Nei primi anni Ottanta si decise di estenderne la durata, portandola da 4 a 6 mesi. Nel 1996 è stato introdotto un ulteriore prolungamento di un mese, concordato da tutti i paesi dell’Unione Europea e dalla Svizzera: il ritorno all’ora solare è stato quindi ritardato all’ultima domenica di ottobre.

L’Unione Europea, lo scorso anno, ha approvato una risoluzione per la cancellazione di questa pratica e il mantenimento costante dell’ora solare tutto l’anno o comunque di un’ora legale stabilita convenzionalmente ma che non cambi due volte l’anno. Il motivo è legato ad alcuni studi scientifici in base ai quali il cambiamento d’orario comporta turbe alla nostra psiche anche se non ce ne rendiamo conto. Il 54% degli italiani sarebbe favorevole al mantenimento dell’ora legale tutto l’anno, mentre il 46% preferisce l’ora solare. L’80% è comunque soddisfatto dell’ora solare.

Il dato emerge da un sondaggio condotto dalla società di analisi e valutazioni economiche Izi che ha ‘interrogato’ sul tema un campione rappresentativo di oltre mille cittadini. Alla domanda “lei è a favore dell’attuale regime orario nazionale articolato in ora solare in inverno e ora legale in estate?”, l’80% delle persone sentite ha detto sì. Al quesito “se, come da proposta della Commissione Europea, fosse adottato un solo orario per tutto l’anno quale preferirebbe?” il gruppo intervistato si è diviso in parti pressoché uguali 54% a favore dell’ora legale 46%, a favore di quella solare. Sull’abolizione dell’ora legale nei paesi Ue, nel luglio scorso, la Commissione Europea ha lanciato un sondaggio on line, aperto a tutti i cittadini dell’Unione, che ha visto prevalere i voti favorevoli all’abolizione dell’ora legale con l’80%.