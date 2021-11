Giovedì 11 novembre a partire dalle 14

“Internazionalizzazione – Il mondo di oggi, domani e dopo domani”. Questo il titolo del webinar organizzato da Easy Academy patrocinato da Unimpresa Emilia Romagna che si terrà giovedì 11 novembre a partire dalle 14.

Partecipazione gratuita

La partecipazione alla lezione è gratuita previa registrazione all’evento. Tutte le info Easy Academy Webinar. La crisi pandemica sanitaria, economica e sociale ha ancor di più posto al centro dell’attenzione la salute della persona evidenziando l’importanza del capitale umano nell’interazione tra persona macchina e tecnologia.

Cosa significa prepararsi al futuro? Quali sono le sfide e opportunità per le imprese italiane?

Abbiamo chiesto alla dottoressa Maily Anna Maria Nguyen, esperta di internazionalizzazione-innovazione di impresa e Smart City-Smart Community, di fornire un punto di vista privilegiato, avendo potuto constatare come molto spesso si parla di industria 4.0, ma l’Asia in particolare, il Giappone, si prepara alla quinta rivoluzione industriale che porterà alla società 5.0.

Niente sarà più come prima. Tutto il sistema di relazioni nei e tra i paesi è stato sconvolto negli ultimi imprevedibili anni, si parla addirittura della più grave crisi economico-sociale dalla seconda guerra mondiale.

In questo contesto come ci insegna la teoria del ciclo economico, nel 2050 il baricentro dell’economia mondiale sarà l’Asia. Tale previsione può essere anche anticipata ad un decennio a causa della pandemia e del recente accordo di libero scambio sottoscritto RCEP (Regional Comprehensive Economic Partnership) che ha creato l’Area di libero scambio più grande al mondo che pesa il 30% dell’economia mondiale e rappresenta 1/3 della popolazione mondiale.

Parallelamente a crescita demografica ed economica esiste un cambiamento dal punto di vista del digitale. Il corso permetterà inoltre di approfondire alcune peculiarità in relazione alle cross culture in web. Quali sono le best practice?

Il corso permette di analizzare la situazione economico-sociale odierna innescata dalla pandemia, agli obiettivi prefissati dall’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile (come sarà quindi il mondo nel 2030 con le sollecitazioni arrivate dal World Economic Forum), al mondo nel 2050 che presenta numeri insostenibili.

Il corso e adatto a voi se

– Volete preparare la tua impresa alle sfide e opportunità del futuro

– Volete valorizzare il capitale umano nell’interazione tra persona/macchina/tecnologia

– Volete accogliere il cambiamento per migliorarti e rinascere

Approfondimenti su Pnrr, gestione e innovazione Pmi

Durante il corso saranno approfonditi i temi del PNRR con Unimpresa, PDR UNI – Gestione Innovazione PMI e reti di impresa con Uniprofessioni, Reti di Impresa con Assinrete, La tutela della proprietà intellettuale con lo Studio De Simone & Partners, la finanza agevolata con il dr. Francesco De Grano.