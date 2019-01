Alvaro Medran, mezz’ala spagnola di 24 anni in forza al Rayo Vallecano. A molti anzi, moltissimi, il nome non dice nulla ma per Foschi qualcosa potrebbe significare. A consigliarlo ai rosanero è stato Gianni De Biasi, nel corso di un’intervista con Salvatore Geraci, il tecnico ha espresso parole d’elogio per il calciatore: “Prenderei Medran, l’ho allenato ai tempi dell’Alaves, qualità tecniche straordinarie. Non dovrebbe costare neanche tanto”.

IL PUNTO SUL MERCATO DEL PALERMO

Effettivamente il profilo è quello giusto. Il Palermo deve rinfoltire con un elemento il centrocampo, che al momento conta solo quattro giocatori: MurawsKi, Jajalo, Chochev e Haas. Senza considerare Fiordilino che è utilizzato come jolly. Non a caso sono state chieste informazioni su Falzerano del Venezia, che da poco si è affidato allo stesso agente di Pomini.

Ma torniamo a Medran: scuola Real Madrid, classe 1994, da un paio di stagioni è stato acquistato dal Valencia che lo ha girato in prestito prima all’Alaves con il quale ha chiuso la stagione con 2 reti e poi al Vallecano. Ad oggi già un gol all’attivo nella Liga in 8 presenze. Un centrocampista che ama impostare il gioco e non disdegna le sortite offensive.

Se sarà solo una suggestione si vedrà, probabilmente in Serie B è difficile allettare un centrocampista nel giro di un club tanto glorioso come il Valencia, ma chissà che Foschi non ci stia lavorando già per l’estate. De Biasi il suo consiglio, prezioso, l’ha lanciato. C’è da fidarsi di un tecnico che ha permesso all’Albania di raggiungere gli Europei nel 2016? Diremmo proprio di si.