L’economia siciliana rallenta il passo a causa della congiuntura internazionale ma riesce a registrare comunque un segno positivo e mostra performance leggermente superiori alla media nazionale.

A sostenerlo è il rapporto annuale della Banca d’Italia pubblicato a giugno 2026 e riferito ai dati aggiornati alla fine del 2025 quando l’attività economica nell’Isola è aumentata dello 0,6 per cento. Dopo una prima metà dell’anno brillante, la crescita ha però subito una progressiva frenata nei mesi successivi riuscendo, però, a mantenere un trend di crescita generale.

Edilizia e porti spingono l’Isola

A sostenere l’apparato produttivo è soprattutto il comparto delle opere pubbliche, fortemente trainato dai cantieri del PNRR. I lavori pubblici hanno infatti compensato il pesante calo registrato nell’edilizia privata, portando il valore aggiunto delle costruzioni a un +1,5 per cento. Sul fronte degli scambi con l’estero si registra una netta contrazione del settore petrolifero (-23,4%).

Al contrario, volano le esportazioni non petrolifere (+7,1%), spinte da tre settori chiave come Cantieristica navale (grazie a commesse per il mercato spagnolo) ; Agroalimentare ed Elettronica.

Bene anche il turismo, con le presenze cresciute dell’1,6% grazie ai visitatori stranieri e il trasporto marittimo portuale (+6,2% passeggeri). Resta invece fermo ai dati consolidati il traffico passeggeri negli aeroporti siciliani.

Lavoro ai massimi, disoccupazione in calo

I dati sul mercato del lavoro offrono una doppia lettura. Nel 2025 l’occupazione ha continuato a crescere dello 0,9%. Il tasso di occupazione ha così raggiunto il 47,3 per cento, il valore più alto registrato nell’Isola dal 2019.

La disoccupazione scende al 12,2%. Dietro questi record si nascondono però alcune criticità strutturali che vanno affrontate.

Calano, infatti, le donne occupate,  diminuiscono i lavoratori nella fascia dei giovani fra 25 e 34 anni e si riduce il numero di laureati occupati. Il saldo migratorio interno resta sfavorevole, con 30 mila cittadini che hanno lasciato la Sicilia tra il 2019 e il 2024. I flussi in ingresso dall’estero riescono però, per la prima volta, a compensare lo spopolamento interno.

Resta l’allarme povertà visto che la povertà relativa colpisce il 19% delle famiglie. 

 L’ombra della crisi in Medio Oriente su consumi e credito

Sebbene nel 2025 il reddito delle famiglie sia cresciuto dell’1% in termini reali e la Sicilia abbia affrontato le criticità di quell’anno rispondendo alla crisi globale e confermando la crescita, sia pure in frenata, il futuro prossimo preoccupa famiglie e imprese.

A partire da marzo 2026, lo scoppio del conflitto nel Golfo Persico e il blocco dello Stretto di Hormuz hanno fatto crollare il clima di fiducia dei consumatori. Ad aprile 2026 l’inflazione è tornata a impennarsi al 3,1 per cento a causa del rincaro dei beni energetici.

Nota positiva per le imprese arriva dal credito: i prestiti bancari sono tornati a crescere (+3,4%) grazie al calo dei tassi di interesse. Tuttavia, l’Isola sconta ancora un forte svantaggio rispetto al resto d’Italia. Per i finanziamenti legati alla liquidità, le aziende siciliane pagano un tasso del 6,1%, ben 1,2 punti percentuali in più rispetto alla media nazionale.
Decidi tu come informarti su Google.
Aggiungi BlogSicilia alle tue Fonti preferite. Quando cercherai una notizia, ci troverai più facilmente.
AGGIUNGI