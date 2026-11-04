IL ROADSHOW DI 4.MANAGER E IL SOLE 24 ORE

Palermo diventa per un giorno la capitale dell’innovazione e della cultura d’impresa. Giovedì 5 novembre 2026, a partire dalle ore 15:00, la sede di Sicindustria in via Alessandro Volta ospiterà la terza tappa di “Cultura di Impresa 2026”. Si tratta del roadshow nazionale promosso da 4.Manager (l’associazione costituita da Confindustria e Federmanager) in collaborazione con Il Sole 24 Ore.

L’evento, intitolato “Trasformare le idee in valore. L’ecosistema dell’innovazione tra imprese, startup, competenze e territori”, metterà a confronto il mondo produttivo isolano, esperti della ricerca e startup per delineare le nuove rotte dello sviluppo economico.

Il programma e i protagonisti

I lavori si apriranno con i saluti istituzionali di Luigi Rizzolo, presidente di Sicindustria, e di Francesca Mazzolari, direttrice generale di 4.Manager.

Subito dopo si entrerà nel vivo con l’intervento di scenario affidato a Sebastiano Bavetta, docente ordinario di Economia all’Università di Palermo e fondatore della Fondazione Innovation Island. Al centro della sua relazione ci saranno l’impatto dell’intelligenza artificiale, la trasformazione del lavoro e il futuro delle imprese.

Dall’idea al mercato: i casi aziendali

Il pomeriggio si svilupperà attraverso tre panel tematici coordinati da Filomena Greco, giornalista de Il Sole 24 Ore:

Come cresce l’innovazione (ore 15:30): Un focus sulle storie aziendali del territorio con gli interventi di Nicolò D’Amico (CEO di Prismed), Riccardo Puglisi (CEO & Co-Founder di Archimede) e Bogdan Skutkiewicz (CEO di Magic Engineering).

Competenze e reti per il territorio: Tavola rotonda introdotta da Antonino Valenza (Università di Palermo e UT2C) con la partecipazione di Antonio Ferraro (Federmanager Sicilia Occidentale), Antonino Lo Burgio (InEmbryo e Sistemi Formativi Sicindustria HUB) e Massimo Pulvirenti (BI-REX).

Etica e tecnologia: Una riflessione conclusiva sulla responsabilità sociale del cambiamento tecnologico che vedrà gli interventi di Don Vito Impellizzeri (Preside della Facoltà Teologica di Sicilia), Claudia Lentini (Fondazione Dusmet) e Giuseppe Ragusa (Università La Sapienza di Roma).

L’incontro si concluderà con l’intervento di Francesca Mazzolari e un momento di networking tra i partecipanti. L’ingresso all’evento è gratuito previa registrazione sul sito ufficiale dell’organizzazione.