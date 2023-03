Il 15 marzo 1945, con l’Italia ancora divisa in due dalla guerra, nasceva “La Sicilia”, testata indipendente con il dichiarato obiettivo di essere da subito punto di riferimento per i siciliani onesti. Dopo 78 anni quella testata c’è ancora e sceglie Palermo per festeggiare questo importante traguardo. Una occasione per affrontare i temi del giornalismo ma anche del passato, del presente e del futuro della regione siciliana.

La festa del giornale siciliano a Palermo

I 78 anni del quotidiano regionale con sede a Catania vengono festeggiati a Palermo al Grand Hotel delle Palme. Alle dieci l’apertura della sala espositiva, poi i saluti istituzionali del sindaco di Palermo Roberto Lagalla, del presidente dell’Ars Gaetano Galvagno, dell’assessore all’Istruzione e alla Formazione Domenico Turano e del presidente dell’Ordine dei giornalisti Roberto Gueli. Poi si parlerà della “Sicilia vista da fuori” con gli interventi da remoto di Giuseppe Ferrauto direttore generale RCS, Giovanni Riotta editorialista della Repubblica e del ministro per la Protezione Civile e per le politiche del mare Nello Musumeci. Nel pomeriggio si parlerà delle nuove frontiere dell’informazione e dell’audio giornale per i non vedenti alla presenza dell’assessore al Welfare Nuccia Albano, del Presidente dell’UIC Sicilia Gaetano Minincleri e del responsabile Ansa Sicilia Franco Nuccio.

Chiude la giornata Schifani e i suoi 150 giorni da governatore

Nel corso della manifestazione sarà esaltata l’immagine del giornale Lasicilia.it, “il sito per raccontare al mondo la Sicilia d’esportazione”, alla presenza dell’assessore regionale al turismo Elvira Armata, del presidente della fondazione Federico II Patrizia Monterosso ed dello chef Stellato Ciccio Sultano e poi ancora si parlerà del giornale come strumento di legalità e trasparenza per lo sviluppo alla presenza dell’assessore alle Attività produttive Edy Tamajo, del presidente della commissione antimafia regionale Antonello Cracolici, del presidente di Confindustria Sicilia Alessandro Albanese e della giornalista di AdnKronos Elvira Terranova. Chiuderà la festa per i 78 anni del giornale La Sicilia il colloquio con il presidente della Regione Renato Schifani che parlerà dei suoi primi 150 giorni di governo regionale.