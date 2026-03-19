Riunione negli uffici della Regione Siciliana di via degli Emiri a Palermo, tra l’assessore regionale alle Attività produttive Edy Tamajo, le sigle sindacali degli artigiani e i vertici di Crias per discutere delle migliorie apportate alla misura economica “Più Artigiano”.

Durante l’incontro sono stati affrontati gli aggiornamenti introdotti al provvedimento, che punta a sostenere il comparto dell’artigianato siciliano attraverso strumenti di accesso al credito più efficaci e rispondenti alle esigenze delle imprese del settore.

Tra le novità più rilevanti illustrate nel corso della riunione, l’aumento della dotazione finanziaria annua della misura. Grazie all’ultima modifica voluta dall’assessorato, infatti, la cifra disponibile passa da 22 milioni di euro a 35 milioni, con l’obiettivo di dare risposte concrete a un numero sempre maggiore di imprese artigiane.

“Dall’introduzione di questa misura abbiamo ricevuto migliaia di richieste, tanto che ogni anno riusciamo a spendere tutte le risorse disponibili – ha dichiarato l’assessore Edy Tamajo – In un momento di apnea finanziaria, questa misura guarda alle piccole e medie imprese siciliane, che rappresentano il motore pulsante della nostra Isola“.

Tamajo ha sottolineato come l’incremento delle risorse sia frutto di un confronto costante con le associazioni di categoria e con gli operatori del settore. “Abbiamo voluto rafforzare questa misura perché crediamo fortemente nel valore dell’artigianato siciliano. Dietro ogni impresa artigiana ci sono competenze, tradizione e lavoro. Il nostro compito è creare le condizioni perché queste realtà possano crescere e investire“.

Nel corso dell’incontro è stata ribadita anche l’importanza della collaborazione tra istituzioni, sistema del credito e rappresentanze del comparto artigiano per rendere la misura sempre più efficace e accessibile.

“Continueremo a lavorare – ha concluso Tamajo – per migliorare ulteriormente gli strumenti a disposizione delle imprese, ascoltando le esigenze del territorio e garantendo risposte concrete a chi ogni giorno contribuisce allo sviluppo economico della Sicilia“.