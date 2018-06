Mostrano il comportamento antisportivo dei giocatori laziali

E’ stato un boomerang il tweet del presidente del Coni Giovanni Malagò che si congratula con la promozione del Frosinone.

Non c’è nulla di sportivo in quella promozione e forse il presidente del Coni non lo sa. Così i tanti tifosi palermitani hanno preso dall’assalto quel tweet su Twitter e lo hanno commentato con messaggi furiosi.

Tantissimi gli hanno postato il video del giocatore che dalla panchina butta i palloni in campo. Tanti la foto del rigore negato a Palermo.

Un fiume in piena che il presidente del Coni non potrà vedere.