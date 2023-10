Terza tappa del tour a Palermo

Terza tappa del tour di incontri per presentare “Le Energie della Sicilia”, campagna di comunicazione cross-mediale ideata dal Dipartimento dell’Energia della Regione Siciliana. A Palermo l’appuntamento si è svolto nella sede della Presidenza della Regione Siciliana di via Magliocco.

Sannasardo, “Fondamentale parlare di questi temi”

I temi al centro del dibattito sono stati l’efficienza energetica e le fonti rinnovabili. “Parlare di questi temi è fondamentale perché è davanti agli occhi di tutti il futuro che abbiamo di instabilità per quanto concerne i prezzi dell’energia – ha detto Roberto Sannasardo, Energy Manager della Regione Siciliana –. Iniziare a ragionare di sistemi di approvvigionamento di fonti energetiche in maniera stabile, duratura ed economicamente sostenibile è un messaggio al quale non possiamo sottrarci”.

Sensibilizzazione per uso razionale dell’energia elettrica

L’obiettivo della campagna è quello di sensibilizzare i cittadini all’uso razionale dell’energia elettrica per evitare ogni tipo di spreco. “Questo è il primo passo – ha aggiunto Sannasardo –. Bisogna essere più aperti anche rispetto alle fonti rinnovabili perché possono essere, seppur talvolta impattanti sul territorio, necessarie e servono a governare un processo nel quale non possiamo essere attori passivi. Ricordiamo che le crisi ambientali che abbiamo subito, gli eventi estremi che hanno devastato alcune parti del territorio, anche in Sicilia, sono ormai all’ordine del giorno”.

Altri sei incontri e tre roadshow per la campagna

La campagna prevede altri sei incontri nei capoluoghi di provincia, più tre roadshow nelle città metropolitane di Palermo, Catania e Messina, dedicati alle scuole e ai cittadini: “Vogliamo portare questo messaggio in tutte le province con incontri appositi in ogni capoluogo di provincia – ha sottolineato Sannasardo -. Su questa iniziativa c’è stato un fortissimo interesse da parte degli ordini professionali ingegneri, architetti, geometri, periti industriali. Tutti hanno dato un loro segnale di presenza, anche associazioni di categoria” come Confindustria, Confartigianato, Italia Solare e Anev. “Siamo e dobbiamo essere tutti impegnati per raggiungere e questo obiettivo. Se non c’è la compartecipazione da parte di tutti gli attori in campo non riusciamo a raggiungerlo”, ha proseguito.

Gli obiettivi della Sicilia per il 2030

A proposito di obiettivi, per quanto concerne l’autonomia energetica la Sicilia ha come traguardo quello del 2030, quando la quota di energia rinnovabile nel consumo energetico complessivo dovrà essere del 42,5%: “Come regione abbiamo fatto dei passi avanti. Oggi siamo al 30% e quindi credo che riusciremo a centrare l’obiettivo prefissato”, ha concluso Sannasardo.