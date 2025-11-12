Riunione operativa del Presidente della Regione sui temi dell’assessorato regionale alla famiglia ed al lavoro dopo la revoca dell’incarico all’assessore Nuccia Albano, uno dei due rappresentanti della Dc in giunta di governo, e dopo che il Presidente ha tenuto ad interim la delega insediando un nuovo capo di gabinetto.

Il punto della situazione

“Ho voluto fare il punto sui fascicoli più importanti all’attenzione dell’assessorato per poter assicurare un proseguimento delle attività amministrative senza interruzioni, anche in questo periodo in cui terrò io l’interim” dichiara il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani che, nel pomeriggio, si è recato presso l’assessorato regionale della Famiglia in via Trinacria a Palermo, per un confronto operativo sui principali dossier in corso e sulle priorità amministrative dell’assessorato.

Due ore in assessorato

Nel corso della visita, durata un paio d’ore, il presidente ha incontrato il capo di gabinetto da lui nominato, Patrizia Valenti, e il dirigente generale del dipartimento Lavoro, Ettore Foti, che da qualche giorno guida ad interim anche quello delle Politiche sociali, dopo la sospensione di Maria Letizia Di Liberti decisa dalla giunta.

L’iniziativa si inserisce nel quadro della fase di transizione successiva alla revoca dell’assessore Nuccia Albano, “con l’obiettivo – sottolinea Schifani – di garantire la piena efficienza dell’azione amministrativa e la qualità dei servizi ai cittadini, in particolare in un settore delicato come quello delle politiche sociali e del lavoro”.

E’ ipotizzabile che nei prossimi giorni seguano iniziativa analoghe anche all’assessorato regionale alle Autonomie Locali ed al personale, dove è stato revocato l’altro assessore espressione della Dc, Andrea Messina.

Proprio oggi in tema di personale è stato firmato il rinnovo del contratto dei regionali. Una operazione per la quale il Presidente della Regione ha ringraziato il Commissario dell’Aran Sicilia, Accursio Gallo, che ha seguito tutti i rinnovi fatti negli ultimi anni per mettere in linea la Regione con il resto del Paese