hanno votato 200 fischietti palermitani

Marcello Terzo è il nuovo presidente degli Arbitri di Palermo. Più di 200 fischietti palermitani alle urne virtuali hanno scelto Terzo, 42 anni già arbitro in Serie C e Vice Presidente Vicario, che succede a Fabio Cigna, per otto anni alla guida della sezione. Nella stessa votazione sono stati eletti i delegati sezionali, Fabio Cigna e Salvatore Lombardo, che accompagneranno il neo Presidente all’Assemblea Nazionale per l’elezione del Presidente Nazionale dell’AIA, e i revisori dei conti sezionali Giorgia Mongiovi e Francesco Polizzotto.

“Innovazione, condivisione e inclusione” le parole d’ordine che il nuovo presidente degli arbitri di Palermo ha pronunciato, visibilmente emozionato, durante il discorso di insediamento, nel quale ha esposto un programma ambizioso la cui realizzazione passerà “dalla necessaria collaborazione – ha sottolineato – tra arbitri nazionali e arbitri di base, dalla continua e costante formazione tecnica in aula e sul campo e soprattutto dall’individuazione di personalità di spicco che a livello dirigenziale possano rappresentare una delle sezione più grandi e importanti d’Italia”.

A coordinare i lavori d’assemblea è stato l’ufficio di presidenza composto dal presidente Fabio Cardella, dal vice Luigi Pillitteri, dal componente informatico Alessandro Alagna e dai componenti Giuseppe La Cara e Ivano Palazzo, sotto la supervisione del componente del comitato regionale arbitri Antonino Sciabarrà.