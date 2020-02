A Palermo 500 fan si sono riuniti al Forum di Palermo per avere autografata la copia del nuovo album.

Elettra Lamborghini presenta “Twerking queen – El resto es nada”,uscito in edizione speciale dopo la partecipazione della cantante al festival di Sanremo. A Palermo l’appuntamento con la Twerking Queen è da Mondadori al Forum, a Siracusa al centro commerciale Archimede a seguire.

A Palermo l’appuntamento al Mondadori al Forum ha richiamato tanti giovani che pur di incontrare la loro cantante hanno superato le paure del Coronavirus.

In tanti sin dalle prime ore del pomeriggio hanno atteso l’arrivo della cantante in giro in Sicilia per promuovere l’album. Oggi dopo la Palermo la tappa successiva era Siracusa.

Oggi a Palermo anche Francesco Gabbani. Il cantante già vincitore di Sanremo sarà alle 18 da Feltrinelli in via Cavour per firmare le copie di “Viceversa”, con pass prioritario a chi acquista il cd.