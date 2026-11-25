Elezione diretta delle Province, via libera del Cdm alla riforma: ora la partita si sposta all’Ars. Schifani: “Si voti in modo palese”

Manlio Viola di

25/11/2026

Torna al centro dell’agenda politica il ritorno all’elezione diretta delle Province. Il via libera arrivato oggi dal Consiglio dei ministri al disegno di legge delega per la revisione del Testo unico degli enti locali (Tuel) – voluto dal ministro per gli Affari regionali Roberto Calderoli – riaccende immediatamente i riflettori anche su Palazzo dei Normanni. La norma nazionale punta a superare la riforma Delrio reintroducendo il suffragio universale diretto per presidenti e consigli provinciali, oltre al ripristino delle giunte.

In Sicilia, dove gli enti di area vasta sono regolati dalla legge regionale sui Liberi consorzi comunali e sulle Città metropolitane (e dove lo scorso anno si sono tenute elezioni di secondo livello tra sindaci e consiglieri), il voto del governo Meloni viene accolto come un assist decisivo dal centrodestra per chiudere una partita rimasta in sospeso all’Assemblea regionale siciliana.

Schifani: “Confermata la nostra battaglia, ma all’Ars niente voto segreto”

Il presidente della Regione, Renato Schifani, saluta con favore la mossa di Palazzo Chigi, ma lancia contestualmente un messaggio chiaro ai gruppi parlamentari di Sala d’Ercole, memori della clamorosa bocciatura a scrutinio segreto del febbraio 2024, quando tredici franchi tiratori affossarono la riforma nonostante i numeri della maggioranza.

“Restituire ai cittadini la scelta di chi guida le Province significa dare più forza e rappresentanza ai territori – dichiara Schifani –. Per questo accolgo con grande favore il via libera del Consiglio dei ministri al disegno di legge delega: una decisione che conferma la validità di una battaglia politica che portiamo avanti con convinzione fin dall’inizio della legislatura. Abbiamo inserito il ritorno al voto diretto nel nostro programma di governo e presentato più volte all’Ars proposte per realizzarlo. La mia posizione è sempre stata chiara: le Province devono avere una guida legittimata dal consenso popolare, che risponda direttamente alle comunità delle proprie decisioni”.

Poi l’affondo sul metodo parlamentare: “Auspico adesso un rapido percorso parlamentare e che anche in Sicilia si possa portare a compimento questo impegno. Come ho già chiesto, mi auguro che all’Ars il confronto si svolga con voto palese, perché su una riforma che riguarda la partecipazione democratica ciascuno deve assumersi apertamente la responsabilità delle proprie scelte”.

La corsa tra gli alleati a Sala d’Ercole: il ddl Mpa per il 2027 e il pressing della Lega

Sul fronte parlamentare siciliano, intanto, i partiti della maggioranza provano già a intestarsi l’accelerazione. Appena una settimana fa, il 18 novembre, il gruppo Mpa-Grande Sicilia ha presentato ufficialmente a Palazzo dei Normanni un proprio disegno di legge in dodici articoli che prevede l’elezione a suffragio universale e diretto non solo dei presidenti dei Liberi consorzi e dei rispettivi consigli, ma anche dei sindaci metropolitani (Palermo, Catania e Messina), fissando il ritorno alle urne nella primavera del 2027 (tra il 15 aprile e il 30 giugno) in concomitanza con il turno ordinario delle Amministrative.

Oggi, a stretto giro dal Consiglio dei ministri, arriva anche il pressing della Lega con il deputato questore all’Ars Vincenzo Figuccia, che chiede di portare subito in aula il testo già predisposto dal Carroccio.

“Il via libera del Consiglio dei ministri al disegno di legge delega per il ritorno dell’elezione diretta dei presidenti e dei consigli provinciali è un passo importante – afferma Figuccia –. È una battaglia storica della Lega ed è una battaglia che porto avanti personalmente da anni all’Assemblea regionale siciliana. Adesso la Sicilia deve fare la sua parte. Desidero esprimere apprezzamento per il lavoro del ministro Roberto Calderoli, che ha sostenuto con determinazione il ritorno del voto ai cittadini”.

“Chiedo che il disegno di legge da me predisposto per i Liberi consorzi e le Città metropolitane siciliane sia calendarizzato al più presto, discusso e approvato – aggiunge l’esponente leghista –. Le regole regionali dovranno essere coordinate con il percorso legislativo nazionale, ma non c’è ragione di rinviare ancora il confronto all’Ars. Ai cittadini di Palermo, Catania, Messina e delle altre province siciliane va restituita la possibilità di scegliere i propri rappresentanti negli enti di area vasta. Parliamo di istituzioni che incidono sulla vita quotidiana: strade provinciali, scuole, servizi e attenzione ai comuni più piccoli. Mi rivolgo alla Presidenza dell’Ars e a tutte le forze politiche: mettiamo subito il testo all’ordine del giorno”.