Elezione per il Quirinale. Seconda chiama per il voto, a Camere congiunte, per scegliere il nuovo Presidente della repubblica. In diretta dal canale satellitare della Camera dei deputati la riunione a Camere congiunte con il voto del 1009 Grandi elettori.

Dopo la chiama di tutti i senatori la seduta viene sospesa e riprende per la chiama dei deputati e quella dei grandi elettori inviati dalle Regioni. In serata lo scrutinio

Non c’è ancora un accordo fra i partiti ed è difficile che si giunga ad un risultato almeno fino alla quarta chiama. Si procede con una votazione al giorno dunque si entrerà nel vivo della votazione con qualche possibilità di elezione solo da giovedì o forse più probabilmente a venerdì.

Il Presidente uscente lascia Palermo

Intanto il presidente della Repubblica uscente Sergio Mattarella ha lasciato la sua abitazione di Palermo. Prima di salire in macchina un piccolo fuori programma per l’ultimo inquilino del Quirinale mentre si attende di conoscere il suo successore

La lettera di Emilia per il Presidente Mattarella

Ad attenderlo, sotto casa, una bimba palermitana, Emilia Saccomando, 9 anni, una sua fan, accompagnata dalla mamma Monica Manzone. Ieri Emilia aveva consegnato una lettera alla scorta indirizzata al Capo dello Stato. Il Presidente della Repubblica, prima di salire sulle macchine che lo stanno conducendo all’aeroporto di Punta Raisi, si è fermato a parlare con la piccola che frequenta la quarta elementare, stringendole la mano.

Ieri il trasloco dalla Casa di Via Libertà

Il capo dello Stato Sergio Mattarella ieri ha lasciato il suo appartamento di via Libertà. Il trasloco è avvenuto nel corso della mattinata. Una ditta di trasporti di Roma ha eseguito il trasporto di tutti gli arredi, dai quadri, ai mobili, ai ricordi più cari del Capo dello Stato. Andranno nella nuova casa che il presidente uscente ha affittato nel quartiere Trieste. Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è arrivato nei giorni scorsi a Palermo. Ora è ripartito per la Capitale dove si stanno svolgendo le elezioni per la nomina del nuovo Presidente della Repubblica.