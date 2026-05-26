Sei a 5 per il centrosinistra con i ballottaggi, quattro in tutto, che potrebbero ampliare il divario fra le coalizioni. detta così sembra un risultato equo ma in realtà è il campo largo che avanza e il centrodestra che arretra in Sicilia vista che si partiva da cifre ben diverse. Prima delle elezioni su 17 grandi città al voto 13 erano amministrate dal centrodestra e solo tre dal centrosinistra.

Poi c’era Messina che era feudo di Cateno de Luca e tale resta con Federico Basile confermato sindaco con un plebiscito di voti,. la sua rielezione non è mai stata in discussione.

Cosa perde e cosa prende il centrodestra

Per il resto il centrodestra perde Enna, si appresta a perdere anche Agrigento dove si andrà al ballottaggio, è debacle a Marsala e a Barcello Pozzo di Gotto

I cinque comuni del centrodestra partono dalla riconquista di Carini, dove vince Rossella Covello dopo dieci anni di amministrazione di Giovì Monteleone. C’è Giovanni Brancato che vince a San Giovanni La Punta sostenuto dagli autonomisti. Poi si tratta di riconferme con Giuseppe Midili primo cittadino di Milazzo, Giuseppe Di Mare che stravince ad Augusta

Fra i comuni minori c’è Carmelo Pace, capogruppo all’Ars della Dc, che vince a Ribera, Ida Cuffaro che raccoglie lo scettro di famiglia da Silvio a Raffadali e Rosario Rizzolo a Misilmeri.

L’avanzata del centrosinistra

Poi c’è da registrare l’avanzata del centrosinistra che passa da 3 a sei sindaci. Le conferme riguardano Maria Terranova a Termini Imerese, Marco Carianni a Floridia. Le nuove vittorie collocano bandierine rosse a Enna dove stravince Mirello Crisafulli e a Marsala con Andreana Patti, a Lentini con Enzo Pupillo.

Il fenomeno La Vardera e i 4 ballottaggi

Impossibile ignorare il fenomeno Controcorrente. Ismaele La Vardera porta al ballottaggio il suo candidato più importante. Michele Sodano ad Agrigento che sfiora l’elezione a primo turno e se la vedrà con Dino Alonge del centrodestra.

Al ballottaggio il candidato di Controcorrente anche a Barcellona Pozzo di Gotto dove, per un pugno di voti, Melangela Scolaro dovrà vedersela fra due settimane con Nicola Maria Barbera. Secondo turno anche a Bronte dove Giuseppe Castiglione dovrà sfidare di nuovo Giuseppe Gulotta. e infine Ispica dove se la vedranno Pierenzo Muraglie civico vicino alla Dc e Serafino Arena