Comune Palermo

Sono in pagamento presso la Tesoreria comunale i compensi per i componenti dei seggi elettorali (Presidente, segretario e scrutatori) delle ultime elezioni politiche di marzo.

Coloro che non hanno optato per il pagamento tramite IBAN, potranno recarsi per la riscossione presso lo sportello BNL di via N. Cozzo con i seguenti orari di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì 08:30-13:30 e 14:50-16:00.