Uno degli ultimi appuntamenti della rassegna letteraria Amici del libro, organizzata all’oratorio di Santa Cita, dall’associazione Retablo in sinergia con la fondazione Riv, è in programma il 21 maggio, alle 18, con la scrittrice Elvira Seminara che presenterà il suo nuovo libro dal titolo “Lunario dei giorni insonni” (Einaudi). Dialogherà con l’autrice la giornalista Eleonora Lombardo.





La scrittrice catanese Seminara, già autrice di “L’indecenza” (Mondadori), “Atlante degli abiti smessi” (Einaudi), “I segreti del giovedì sera” (Einaudi), nel suo ultimo lavoro parla di Iris, che di giorno ha imparato a vivere in disparte per tenere a bada ogni istinto di felicità, dopo un matrimonio naufragato e molti entusiasmi evaporati. Di notte, invece, passeggia sul lungomare sotto la luna, affinando l’arte di restare svegli.





Ma l’insonnia è contagiosa, e in un settembre infuocato che non vuole più finire, il buio si popola di un’umanità bizzarra, dolente e tenera, capace di convincere Iris che la tristezza è un sentimento sovversivo di cui prendersi cura. E che non importa quanto siamo bravi a nasconderci, perché può comunque accadere che la vita ci venga a stanare. Iris non ha dubbi: per lei l’inferno sono gli altri. Il paradiso invece è Alert, l’insediamento umano più a nord del pianeta, dove riposano in ibernazione tutti i sogni che non ha realizzato.

L’ingresso è gratuito fino ad esaurimento posti.

Luogo: Oratorio di Santa Cita

Tipo evento: Altro

Ora: 18:00

Artista: Elvira Seminara

Prezzo: 0.00

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